Atalanta-Milan e Sassuolo-Napoli: le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani prosegue la 17esima giornata di Serie A. In campo anche il Milan di Pioli, atteso dalla delicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, e il Napoli di Gattuso, impegnato in casa del Sassuolo. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

ATALANTA-MILAN

Gaspertini conferma il solito 3-4-1-2 con Toloi, Djimsiti e Palomino in difesa davanti a Gollini. In mediana pronti De Roon e Freuler, con Castagne e Gosens sugli esterni; in attacco Gomez e Muriel, alle loro spalle Pasalic. Pioli insiste sul 4-3-3: Donnarumma tra i pali, linea arretrata composta da Conti, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez; a centrocampo agiranno Kessie, Bennacer e Bonaventura, con Suso e Calhanoglu a supporto di Piatek (favorito su Leao).

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. ALL.: Gasperini.

MILAN (4-3-3). G.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALL.: Pioli.

SASSUOLO-NAPOLI

De Zerbi ripropone il tridente composto da Berardi, Djuricic e Boga alle spalle di Caputo, in mezzo al campo ancora la coppia Magnanelli-Locatelli. Gattuso conferma il 4-3-3 con Milik al centro dell’attacco, Callejon e Insigne sugli esterni. Fabian Ruiz in cabina di regia, Luperto al centro della difesa al posto di Koulibaly.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, G.Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.

