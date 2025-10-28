Atalanta-Milan 1-1 dopo 45′: Lookman torna al gol e risponde a Ricci

28/10/2025 | 21:35:08

Finisce 1-1 il primo tempo tra Atalanta e Milan. Dopo 4 minuti salta il tappo della partita, Ricci calcia in porta da fuori area e trova la deviazione di Ederson che sporca la traiettoria. L’Atalanta prova a reagire, senza però creare grandi pericoli. Poi ci prova Zappacosta con una conclusione potente e alta. Un’altro tiro verso la porta arriva da parte di Ahanor, ma è ancora alto. Al 34′ arriva il ritorno al gol di Lookman, innescato da Pasalic calcia con forza sul palo di Maignan e lo trafigge.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon (20′ Brescianini), Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Juric

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Allegri

foto x milan