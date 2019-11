Atalanta-Manchester City, le ultime sulle probabili formazioni

L’Atalanta domani sera affronterà a San Siro il Manchester City nella quarta giornata della fase a gironi della Champions. La Dea ha perso tutte e tre le partite d’esordio della competizione europea ed è – finora – la squadra ad aver incassato più gol. Il ruolino di marcia del City, invece, è impressionante: 10 vittorie nelle ultime 12 partite. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni. Gasperini ritrova Duvan Zapata, che però difficilmente sarà impiegato dal 1′, ecco allora che in avanti dovrebbe essere riconfermato Muriel come punta assieme a Ilicic, Gomez a sostegno. In difesa linea a tre con Palomino, Kjaer e Djimsiti, a centrocampo i quinti saranno i soliti Hateboer e Gosens, De Roon e Freuler diga in mezzo. Nel City, Guardiola si affiderà al tridente composto da Bernardo Silva, Sterling e Gabriel Jesus, sorretti dietro dalle incursioni di De Bruyne con Fernandinho e Gundogan, difesa a quattro con Cancelo, Walker, Stones e Mendy.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel. All. Gasperini

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Walker, Stones, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Fernandinho; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola

Foto: Twitter ufficiale Atalanta