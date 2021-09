Atalanta, Malinovskyi in gruppo. Differenziato per Zapata e Piccoli, terapie per Muriel

L’Atalanta si prepara per la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina. Ecco il report dell’allenamento odierno riportato dal sito ufficiale del club:

“Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti in vista della partita con la Fiorentina per la 3ª giornata della Serie A TIM 2021-2022 in programma sabato al Gewiss Stadium. Malinovskyi si è allenato in gruppo, mentre Piccoli e Zapata hanno lavorato a parte. Terapie invece per Muriel, sempre out Hateboer. Domani, mercoledì 8 settembre, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, la preparazione proseguirà con un’altra seduta pomeridiana”.

Foto: Sito ufficiale Atalanta