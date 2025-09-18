TOP NEWS
Atalanta: Lookman torna in gruppo. Terapie per Scalvini e De Ketelaere

18/09/2025 | 15:10:48

Arrivano aggiornamenti importanti in casa Atalanta, direttamente dall’ufficio stampa della società bergamasca. Buone notizie per la Dea, che ritrova in gruppo Ademola Lookman. Terapie per De Ketelaere e Scalvini dopo i problemi accusati ieri sera in casa del PSG.

Questa la nota:

Stamane seduta al mattino

*Lookman* in gruppo

*De Ketelaere*: terapie, in attesa di accertamenti strumentali

*Scalvini*: terapie, in attesa di accertamenti strumentali

*Kolašinac*: lavoro individuale in campo

*Éderson*: lavoro individuale

*Bakker*: terapie

*Scamacca*: terapie

Domani, allenamento al pomeriggio
Foto: Instagram Atalanta

 