Atalanta: Lookman torna in gruppo. Terapie per Scalvini e De Ketelaere
18/09/2025 | 15:10:48
Arrivano aggiornamenti importanti in casa Atalanta, direttamente dall’ufficio stampa della società bergamasca. Buone notizie per la Dea, che ritrova in gruppo Ademola Lookman. Terapie per De Ketelaere e Scalvini dopo i problemi accusati ieri sera in casa del PSG.
Questa la nota:
Stamane seduta al mattino
*Lookman* in gruppo
*De Ketelaere*: terapie, in attesa di accertamenti strumentali
*Scalvini*: terapie, in attesa di accertamenti strumentali
*Kolašinac*: lavoro individuale in campo
*Éderson*: lavoro individuale
*Bakker*: terapie
*Scamacca*: terapie
Domani, allenamento al pomeriggio
Foto: Instagram Atalanta