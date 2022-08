Atalanta, Lookman: “Qui c’è un calcio offensivo. Spero di vincere il prima possibile”

Ademola Lookman è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Intervenuto ai microfoni ufficiali della Dea, l’esterno offensivo ex Lipsia ha rilasciato le prime parole da giocatore nerazzurro: “Sono molto felice di essere qui, sono grato perchè è da diverso tempo che so che la società era interessata a me e ora sono qui, pronto a mettermi al lavoro. L’ambiente qui è straordinario, l’Atalanta è un grande club, una grande società in Italia. Giocano un calcio offensivo e per me è stata una decisione molto facile da prendere. Obiettivi? Spero di vincere il più possibile con l’Atalanta, la cosa più importante è la squadra. Vincere partite e contribuire il più possibile”.

Foto: Instagram Atalanta