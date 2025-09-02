Atalanta, Lookman in lista Champions: il punto

02/09/2025 | 21:35:54

Ademola Lookman è stato inserito nella lista Champions dell’Atalanta. Una scelta che potrebbe sorprendere, ma anche far riflettere. Il calciatore che aveva alzato la voce (per la seconda volta in due anni), richiedendo la cessione pubblicamente ora sarà a disposizione di Ivan Juric per l’avventura europea dei bergamaschi. Non una grande soluzione quella operata dall’oggetto del desiderio dell’Inter, poiché la realtà delle cose è differente dal mondo virtuale. I problemi, infatti, si risolvono con professionalità e confronto tra le parti. Il 19 agosto 2025, Lookman è tornato a Zigonia e nelle ultime settimane si è allenato a parte. Quest’oggi “l’ago della bilancia” della stagione della Dea è stato inserito nella lista “dei sogni”, per poter disputare la massima competizione. C’è un però. Perché l’Atalanta possiede tanti giocatori cresciuti nel settore giovanile, ragion per cui la presenza di Lookman non graverebbe particolarmente in termini di lista. Al tempo stesso, la convocazione di Lookman potrebbe lasciar spazio a un altro pensiero: un secondo tentativo di rappacificazione tra le parti. Nei prossimi giorni sarà tutto più chiaro.

Foto: Instagram Lookman