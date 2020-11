Atalanta, lo 0-5 con il Liverpool è la peggiore sconfitta interna di una italiana contro una inglese

Uno 0-5 che non ammette repliche o scusanti, per quanto è stato netto il divario con gli avversari. Una sconfitta durissima, che consegna l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ai libri di storia, stavolta in negativo: quello del Gewiss Stadium è stato il k.o. casalingo peggiore per un’italiana in una competizione europea contro una inglese.

Una serata amara per il calcio italiano che si attendeva tanto dalla Dea dei miracoli, capace la scorsa stagione di sfiorare la semifinale di Champions League.

Non è la peggiore sconfitta interna. Il primato resta alla Roma con l’1-7 subito dal Bayern Monaco nel 2014.

Foto: Twitter Atalanta