In attesa di Zapata l’Atalanta perde anche Aleksej Miranchuk. Il centrocampista russo ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale e dovrà stare fermo per almeno due settimane. In ogni caso i bergamaschi hanno bloccato la sua cessione, come dichiarato da Luca Percassi in mattinata.

FOTO: Instagram Miranchuk