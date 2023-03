Atalanta, lesione di primo grado per Djimsiti. Lavoro individuale per Koopmeiners

Doppio allenamento oggi per l’Atalanta in vista della prossima partita in programma venerdì al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Empoli, sfida valida per ventisettesima giornata di Serie A. Dopo l’infortunio rimediato nella sfida del Maradona contro il Napoli, Beirat Djimsiti gli esami diagnostici cui il calciatore è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Continua il recupero di Hateboer che ha svolto le terapie. Mentre Koopmeiner e Vorlicky hanno svolto un lavoro individuale.

Foto: Instagram Djimsiti