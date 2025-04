La Lega Calcio ha disposto che Atalanta-Lecce, fissata per domani seraalle 20,45, sarà recuperata domenica 27 aprile allo stesso orario. Il rinvio si è reso necessario per il grave lutto che ha colpito il club salentino in relazione alla prematura scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita.