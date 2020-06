Atalanta-Lazio, le ultime sulle probabili formazioni

Atalanta-Lazio sarà il big match della 27esima giornata di Serie A. La sfida tra la seconda e la quarta della classe si giocherà domani alle ore 21:45, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Gasperini conferma il consueto 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, in difesa Toloi, Palomino e Djimsiti, con Hateboer e Gosens sulle fasce. In mezzo al campo De Roon e Freuler, mentre in attacco da valutare le condizioni di Josip Ilicic, in caso di forfait dello sloveno spazio a Muriel insieme a Gomez e Zapata.

. 3-5-2 per Inzaghi: davanti a Strakosha, spazio a Patric, Acerbi e Radu; linea di centrocampo formata da Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto e Jony; attacco affidato a Correa (favorito su Caicedo) e Immobile.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic (Muriel); Zapata.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa (Caicedo), Immobile.

Foto: Twitter ufficiale Lazio