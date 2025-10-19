Atalanta-Lazio 0-0: un grande Provedel e un palo bloccano Juric. La Dea resta imbattuta

19/10/2025 | 19:52:59

Atalanta e Lazio non si fanno male, finisce 0-0 a Bergamo, Provedel salva in diverse occasioni gli ospiti nel secondo tempo. Non è una partita ricca di eventi degni di nota quella tra la squadra di Juric e quella di Sarri. Un primo tempo equilibrato scorre via con un altro episodio sfortunato per i laziali, l’infortunio di Cancellieri che lascia il post a Isaksen quando l’orologio segna solo il 22′. Nella ripresa i padroni di casa alzano i giri del motore e ci pensa Provedel a salvare in alcune occasioni i biancocelesti. Grande occasione per Ahanor al 60′: il difensore è bravo ad arrivare sulla sponda di Pasalic su corner di Bernasconi, ma non trova la porta da pochi passi. Al 70′ ci prova Lookman e Provedel devia in angolo con un grande riflesso. Finisce 0-0, con l’Atalanta che è l’unica imbattuta in campionato.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (67′ Scalvini); Zappacosta, Ederson, Pasalic (67′ De Roon), Bernasconi; Sulemana (67′ Krstovic), De Ketelaere; Lookman. All: Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri (22′ Isaksen), Dia, Zaccagni. All: Sarri

FOTO: X Lazio