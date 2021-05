Atalanta, l’ad Percassi: “Partecipare alla Champions League vale come un trofeo. Gasperini resta con noi”

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’annata trascorsa. “Ennesima stagione giocata a livello straordinario. Vogliamo ringraziare tutti di cuore per quanto fatto, mister, giocatori. Hanno fatto qualcosa di straordinario. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, non vediamo cose negative. Partecipare alla Champions League vale come un trofeo, i nostri tifosi sono molto contenti. Siamo arrivati in finale di coppa Italia contro la Juventus facendo una gara importante, vedo tanti motivi di festeggiare. Tutto quello che stiamo facendo è frutto del lavoro, non dobbiamo mai dare per scontato”.

Poi sul futuro di Gasperini: “Resterà assolutamente. L’obiettivo è sempre quello di crescere, i risultati degli ultimi anni sono incredibili. L’Atalanta partirà per salvarsi, è un dogma che non cambieremo mai. Partiamo sempre da questo obiettivo, l’Atalanta è una realtà medio-piccola. In tutte le stagioni parti da zero e devi arrivare a 40 punti, non ci siamo mai posti un obiettivo diverso da quello che ho detto prima. I risultati ci hanno permesso di comprare e vendere giocatori, tutto ciò ci ha migliorato. Abbiamo meritato sul campo di essere e dove è, ma abbiamo conquistato con enorme fatica”.

FOTO: Twitter Atalanta