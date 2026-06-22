Atalanta, la squadra si radunerà a Zingonia il 6 luglio

22/06/2026 | 17:08:54

Per l’Atalanta la nuova stagione, quella 2026/27, inizierà lunedì 6 luglio 2026, quando la squadra nerazzurra si radunerà al Centro Bortolotti per il primo di tre giorni dedicati a visite mediche e test di valutazione. Giovedì 9 luglio, invece, è in programma la prima di una serie di sedute di allenamento che si concluderà domenica 12 luglio. Dal giorno seguente la squadra di mister Sarri sarà in ritiro al Centro Bortolotti fino a domenica 26 luglio, quando terminerà la prima fase della preparazione estiva. Il calendario completo delle amichevoli, fra cui quella già annunciata di domenica 2 agosto a Rotterdam contro il Feyenoord, verrà comunicato successivamente.

Foto: sito Atalanta