Atalanta, la lettera di Percassi ai tifosi: “Siete unici e fantastici”

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha scritto una lettera ai tifosi dopo la gara di Champions League contro il Manchester City pubblicata sul sito dei nerazzurri:

Grazie, dal cuore. Ancora una volta siete stati fantastici.

Un vero e proprio “fiume” di atalantini ha prima colorato Manchester e poi letteralmente acceso l’Etihad Stadium.

Avete cantato e incitato la squadra per tutta la partita e anche oltre nonostante il risultato, anzi, è stato nel momento di difficoltà che i vostri cori si sono sentiti ancora più forte.

Li ho sentiti io, li hanno sentiti l’allenatore ed i ragazzi in campo, li hanno sentiti tutti coloro che hanno seguito la partita in tv: una volta di più avete dimostrato un attaccamento ed una passione che vi rende unici.

Stiamo scrivendo alcune delle pagine più importanti della storia della nostra società ed a questo state contribuendo anche voi tifosi con la vostra passione, il vostro orgoglioso senso di appartenenza, la vostra maturità, il vostro amore per i colori della nostra Atalanta.

Essere protagonisti in Champions League fino all’altro giorno era un sogno, oggi è realtà con tutte le difficoltà del caso, ma anche con la consapevolezza di proseguire un importante percorso di crescita, tutti insieme. E all’Etihad Stadium, così come a Roma in occasione della finale di Coppa Italia, l’Atalanta ha vinto grazie ai suoi tifosi… Unici, esemplari e fantastici.

Ancora grazie, dal cuore.

Antonio Percassi

Presidente Atalanta B.C.

Foto: Atalanta Twitter