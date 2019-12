Atalanta, la carica di De Roon: “Contro lo Shakhtar per fare la storia”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a margine dell’incontro con i tifosi nerazzurri a Orio Center: “Sto bene, con la squadra stiamo giocando bene. Abbiamo vinto in Champions League e contro il Brescia, sono molto contento. Verona? Tutte le partite sono molto dure, ma noi vogliamo fare punti in casa. Dobbiamo vincere per rimanere su, ho fiducia. Shakhtar? C’è solo un obiettivo, dobbiamo vincere per rimanere in Europa, se avremo fortuna anche in Champions. Dobbiamo giocare alla grande come contro la Dinamo, anche loro devono comunque vincere. Vogliamo entrare nella storia”, ha chiuso De Roon.

Foto: Twitter personale De Roon