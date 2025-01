Atalanta, Kossounou: i risultati degli esami e i possibili tempi di recupero

Brutto colpo per Gasperini che ha perso Kossounou. Per lui un infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. Esattamente i tempi di recupero non sono brevi, ma solitamente si rimane ai box per circa un mese per questo tipo di infortunio. Salterà sicuramente le partite imminenti contro Juventus, Napoli e Sturm Graz. Molto probabile che non sarà disponibile fino a metà/fine febbraio.

