Atalanta, Koopmeiners lascia il ritiro dell’Olanda

Novità sulle condizioni di Teun Koopmeiners. Il centrocampista ieri era stato costretto al cambio durante Polonia-Olanda per un violento colpo alla nuca riportando una commozione celebrale. La TAC ha dato esito negativo, escludendo conseguenze peggiori. Il centrocampista dell’Atalanta – come annunciato dalla Federazione olandese – ha lasciato il ritiro della Nazionale e salterà il prossimo impegno del Belgio. Dovrebbe trattarsi di semplici precauzioni, le sue condizioni saranno rivalutate dallo staff medico dell’Atalanta appena farà ritorno in Italia.

foto: Instagram Nazionale olandese