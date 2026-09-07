Atalanta, Kessie: “Ho fatto una scelta di cuore. Qua si lotta per Scudetto, Europa e Coppa Italia”

07/09/2026 | 15:48:15

La conferenza stampa di presentazione di Franck Kessie da nuovo giocatore dell’Atalanta.

“Ho scelto Bergamo per il cuore. Ringrazio Luca Percassi, la proprietà, di tornare a casa mia e sono orgoglioso di far parte di un nuovo progetto. Sono andato via che ero un bambino, ora sono maturo. L’Atalanta mi ha dato tutto, mi ha fatto diventare un giocatore professionista e non lo dimenticherò mai”.

Sull’Arabia: “Esperienza bellissima. Ho vinto tre trofei, ma sono contento di tornare qui”.

Sui Mondiali: “Ho trovato un po’ di Bergamo ai Mondiali (Koussonou e Diallo, ndr). Era per noi la prima volta al Mondiale ed è stato bellissimo”.

Su Sarri: “Posso giocare sia mediano che mezz’ala. Sarri è un grande allenatore”.

Su Bergamo: “La prima città che ho conosciuto quando sono andato via dalla Costa d’Avorio, volevo tornare”.

Sull’ambiente e sullo stadio: “I tifosi sono sempre caldi e si fanno sentire. I tifosi sono vicinissimi nello stadio”.

Sull’obiettivo stagionale: “A Bergamo si lotta per tutto. Scudetto, Champions, Europa League e Coppa Italia”.

Sulle altre squadre che lo hanno seguito: “Ho parlato con altre squadre, ma ho scelto l’Atalanta perché mi hanno dato tanto ed è stato facile”.

Sul vecchio Kessie: “Rispetto a prima, è cambiata solo l’età. Sono sempre a disposizione e ho gol nelle gambe, lo vedrete in stagione”.

Sull’essere leader: “La mia esperienza sarà importante, ma non sono il solo. Ci sono anche Zappacosta e Sportiello”.

Sulla Conference League: “Lottiamo su tutto e fino alla fine. Faremo i conti a fine maggio”.

Sul chiudere la carriera qua: “Non sarebbe male. Intanto vediamo quest’anno e poi sarà…”

Foto: X Atalanta