Atalanta-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

La sfida Atalanta-Juve aprirà la tredicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domani alle ore 15, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Gasperini dovrà fare a meno di Zapata e Ilicic, in attacco spazio a Muriel con Pasalic e Gomez sulla trequarti. Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens comporranno la linea mediana, mentre in difesa spazio a Toloi, Palomino e Djimsiti. Sarri, invece, deve rinunciare a Cristiano Ronaldo, Rabiot e Alex Sandro, non convocati per la trasferta di Bergamo. Tra i pali ci dovrebbe essere Szczesny, in difesa Danilo, Bonucci, De Ligt e De Sciglio. A centrocamp i soliti Khedira, Pjanic e Matuidi (ma occhio alla possibile sorpresa Bentancur). Senza CR7, per l’attacco favoritissimi Higuain e Dybala, con Bernardeschi in vantaggio su Ramsey e Douglas Costa per il ruolo di trequartista.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala. All. Sarri

Foto: Twitter ufficiale Juventus