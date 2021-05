Atalanta-Juve: Gasp per la storia, Pirlo per un po’ di gloria

Domani sera al Mapei Stadium si gioca la finale di Coppa Italia 2020-21 tra Atalanta e Juventus, gara molto attesa che oltre ad assegnare un trofeo vedrà il ritorno del pubblico (in numero ridotto) sugli spalti nel nostro Paese.

L’Atalanta ci arriva in formissima, sciorinando da settimane il suo bel calcio che ormai non sorprende più grazie alle idee consolidate di Gasperini.

In casa Juve sono tempi difficili per usare un eufemismo, il primo anno senza titolo dopo i 9 scudetti consecutivi rischia di macchiarsi con l’aggravante della mancata qualificazione in Champions League.

Da un tecnico esordiente come Pirlo non ci si poteva aspettare la luna, ma nemmeno un’annata così deludente, considerando soprattutto la forza della rosa bianconera. Troppa confusione, con una squadra che è arrivata a maggio senza avere una formazione tipo nè un’identità.

La Coppa Italia è una competizione che spesso viene sminuita, ma l’Atalanta vuole mettere le mani sul primo trofeo della gestione Gasp. Per quanto riguarda la Juve, la gioia della vittoria darebbe un po’ di gloria a Pirlo, ma questa sarebbe soffocata almeno fino a domenica sera, quando si avrà il quadro definitivo sulla stagione.

Foto: Lega A