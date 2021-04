L’Atalanta torna a vincere contro la Juventus in campionato dopo 20 anni. Era il febbraio del 2001 quando i gol di Lorenzi e Ventola permisero alla Dea di superare i bianconeri. Oggi il gol di Malinovskyi ha permesso a Gasperini di infrangere anche questo tabù. Non solo, i nerazzurri per la prima volta hanno battuto la Vecchia Signora nel girone di ritorno nell’era dei tre punti.