Atalanta, intervento perfettamente riuscito per De Ketelaere. La nota

12/02/2026 | 16:28:55

L’Atalanta ha annunciato tramite un comunicato la riuscita dell’intervento artroscopico di Charles De Ketelaere.

Questa la nota del club:

“Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna.

L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito.

Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

Foto: Instagram Atalanta