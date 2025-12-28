Atalanta-Inter, le curiosità: l’ultima vittoria dei bergamaschi contro i nerazzurri risale al 2018

28/12/2025 | 16:47:11

Alle 20:45 il match tra Atalanta e Inter.

Ecco alcune curiosità:

-Sono 128 i precedenti tra le due squadre: 24 vittorie bergamasche, 34 pareggi e 70 vittorie dell’Inter.

-L’Inter ha il miglior attacco del campionato avendo segnato 34 gol fino ad ora con una partita in meno.

-L’ultima vittoria bergamasca sull’Inter risale all’11 novembre 2018

-Tra Raffaele Palladino e Cristian Chivu sarà il secondo incontro ufficiale: unico precedente, Fiorentina–Parma 0-0 in Serie A il 13 aprile scorso.

Foto: sito Atalanta