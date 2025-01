Atalanta, infortunio per Zaniolo: salterà lo Sturm Graz

Nuovo infortunio per l’atalantino Nicolò Zaniolo, che sarà costretto a saltare la sfida di Champions League contro lo Sturm Graz, in scena domani. L’ex Roma ha accusato un problema all’adduttore sinistro nell’allenamento di ieri pomeriggio a Zingonia. Gasperini non potrà quindi puntare su di lui, seguiranno aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.

Foto: Instagram Zaniolo