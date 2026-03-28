Atalanta, infortunio per Hien con la Svezia: tornerà a Bergamo

28/03/2026 | 17:55:57

Il difensore dell’Atalanta e della Nazionale svedese, Isak Hien, si è infortunato durante la partita contro l’Ucraina.

A riportarlo è stata la stessa Nazionale svedese tramite un comunicato:

“Isak Hien è costretto a interrompere il ritiro della Nazionale maschile in vista dei playoff. Ciò a causa dell’infortunio riportato durante la partita contro l’Ucraina.

Dopo la vittoria contro l’Ucraina di giovedì, la nazionale maschile è tornata in Svezia e continuerà la preparazione a Stoccolma in vista della decisiva finale di qualificazione di martedì contro la Polonia.

Oggi, sabato, la defezione causa infortunio di Isak Hien nella partita di giovedì.

Il difensore centrale interromperà il ritiro e non sarà quindi disponibile per la partita di martedì.

Non verrà convocato alcun sostituto”.

Foto: Atalanta.it