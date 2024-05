Atalanta, infortunio per de Roon. Il centrocampista lascia il campo in lacrime

Tegola per l’Atalanta: si ferma Marten de Roon. Il centrocampista della formazione bergamasca ha avuto la peggio in uno scontro fisico con Dusan Vlahovic nell’area di rigore dell’Atalanta. Rimasto a terra dolorante, de Roon ha lasciato il campo in lacrime. Al suo posto Gasperini ha inserito Toloi.

Foto: Instagram De Roon