Atalanta, infortunio per Bernasconi: lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro

25/04/2026 | 13:42:06

L’Atalanta ha comunicato le condizioni del centrocampista Lorenzo Bernasconi: il calciatore ha riportato una lesione tra il primo e il secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, dovuta allo scontro di gioco avvenuto con il giocatore della Lazio Patric nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il club fa sapere che la prognosi dipenderà dall’ evoluzione del quadro clinico-strumentale.

Foto: X Atalanta