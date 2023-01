Atalanta in vantaggio sulla Sampdoria all’intervallo (1-0). A segno Maehle

Si chiude con l’Atalanta in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria la prima frazione di gioco al Gewiss Stadium. Dopo un primo tempo in equilibrio con occasioni da entrambe le parti. La Sampdoria parte bene e dopo 9 minuti di gioco ha una doppia occasione per passare in vantaggio: prima col mancino di Gabbiadini, poi sulla ribattuta di Augello. In entrambe le occasioni è decisivo Musso, con due grandi interventi. Passano 10 minuti e la Samp ha un’altra occasione: Lammers, su sponda di Gabbiadini, schiaccia troppo a terra il tiro. Ci prova anche Leris, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. La partita si sblocca al 42′ con Maehle: cross dalla sinistra di Boga, frustata di testa di Lookman che si stampa sul pano. Hateboer è il più veloce di tutti e mette un mezzo un cross morbido sul quale si avventa Maehle, che di testa batte Audero.

Foto: Instagram Atalanta