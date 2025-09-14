Atalanta in vantaggio sul Lecce: Scalvini rilancia la Dea. Udinese avanti a Pisa con Iker Bravo
14/09/2025 | 15:51:14
Conclusi i primi tempi delle due gare delle 15 in Serie A. L’Atalanta conduce 1-0 in casa contro il Lecce.
Non una bella Atalanta, ritmi più blandi della Dea, che comunque gestisce la gara. Al 37′ la sblocca Scalvini di testa. Corner di Zalewski, svetta il difensore che sblocca la gara.
All’Arena Garibaldi di Pisa, l’Udinese continua l’ottimo momento e conduce 1-0. A segno Iker Bravo dopo 15′ minuti. Chance per i toscani per pareggiare, ma attacco nerazzurro impreciso. E’ 1-0 per i friulani all’intervallo.
Foto: sito Atalanta