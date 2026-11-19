Atalanta: in quattro sono tornati ad allenarsi in campo. Il report

19/11/2026 | 19:39:08

Comincia a svuotarsi l’infermeria in casa Atalanta. Quest’oggi si sono allenati, seppur in modo individuale, quattro potenziali titolari come Gaetano, Hien, Kristensen e Kossounou. Il comunicato: “Sono tornati a disposizione dopo gli impegni con le rispettive nazionali anche Elmas, Kolašinac, Obrić, Samardžić e Zalewski. Gaetano, Hien, Kristensen e Kossounou hanno svolto un lavoro in palestra e individuale sul campo. Terapie e palestra invece per Pompei”.

Foto: Sito Atalanta