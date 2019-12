Atalanta, impresa storica! 3-0 in casa dello Shakhtar, la Dea vola agli ottavi di Champions

L’Atalanta fa l’impresa. La squadra di Gasperini batte a domicilio lo Shakhtar Donetsk e, complice la sconfitta della Dinamo Zagabria contro il Manchester City (4-1), vola agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta nella sua storia. Un vero e proprio miracolo sportivo se si considera che la Dea aveva perso le prime tre partite del girone, collezionando un solo punto dopo 4 giornate. Poi, la vittoria contro la Dinamo aveva riacceso le speranze in vista degli ultimi 90 minuti. E l’Atalanta non ha fallito l’appuntamento con la storia: la squadra bergamasca si è imposta con un secco 3-0 in casa dello Shakhtar firmato Castagne, Pasalic e Gomez, con Gollini decisivo in un paio di circostanze. Dopo Juve e Napoli, dunque, anche i nerazzurri di Gasperini staccano il pass per gli ottavi di Champions al termine di una clamorosa rimonta in classifica.

Foto: Twitter ufficiale Champions League