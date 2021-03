Atalanta, il report dell’allenamento odierno. Differenziato per Hateboer e Sutalo

Ecco il report odierno dell’Atalanta:

“Atalanta al lavoro questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia a ranghi ridotti, complice l’assenza dei dodici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Allenamento differenziato per Hateboer e Sutalo, con quest’ultimo che ha cominciato a lavorare sul campo. Domani mattina, è in programma l’ultima seduta di questa settimana, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, poi da lunedì comincerà la marcia di avvicinamento alla sfida con l’Udinese in programma sabato 3 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo”.