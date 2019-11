Atalanta, il dg Marino: “La mancata espulsione di Ferrari ha condizionato il match”

Gian Piero Gasperini non parla ed è furioso. Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha precisato ai microfoni di Sky: “Perché non parla Gasperini? Il mister era troppo in linea rispetto a Ferrari e Barrow: ha visto bene l’episodio dove è evidente che l’arbitro ha sbagliato. Irrati doveva essere aiutato dai suoi collaboratori. La mancata espulsione di Ferrari ha condizionato il match”.