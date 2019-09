Atalanta, il comunicato del club dopo la sospensione della gara contro la Fiorentina

Alla mezz’ora della sfida tra l’Atalanta e la Fiorentina valida per la quarta giornata di Serie A, l’arbitro Orsato si è visto costretto a sospendere il regolare svolgimento della gara per circa 3 minuti per via di cori razzisti pervenuti dai settori occupati dai tifosi nerazzurri nei confronti del viola Dalbert. Oggi il club orobico ha pubblicato una nota al riguardo sul proprio sito ufficiale: “Con riferimento alla sospensione della gara avvenuta in occasione di Atalanta-Fiorentina, la Società si dissocia da ogni forma di discriminazione che possa essere avvenuta. Atalanta, con il proprio pubblico ed i propri tifosi, è e sarà sempre portavoce di valori di solidarietà ed uguaglianza. La stupidità di pochi va combattuta insieme e crediamo che non ha né colori né maglie. Va isolata“.