Atalanta, il 5 giugno riprenderanno i lavori al Gewiss Stadium

Il conto alla rovescia si sta per esaurire: lunedì prossimo 5 giugno, il giorno dopo la disputa di Atalanta-Monza, ultima partita della stagione 2022-2023, inizierà la cantierizzazione che darà di fatto il via alla terza fase dei lavori di riqualificazione del Gewiss Stadium.

Lavori che porteranno alla ricostruzione della Curva Sud Morosini, del Settore ospiti e dei Distinti Sud oltre che alla realizzazione del parcheggio interrato adiacente e di tutte le opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo.

La demolizione della Curva Sud Morosini e del Settore ospiti inizierà giovedì 8 giugno intorno a mezzogiorno. I tifosi interessati potranno assistere alle prime pinzate di demolizione all’esterno del Gewiss Stadium: sul piazzale antistante la Curva Sud Morosini, Despe andrà infatti a collocare uno degli escavatori da demolizione più grandi al mondo che, attrezzato con un frantumatore, inizierà a demolire in modo controllato gli spalti della Sud.

I Distinti Sud, come già comunicato, verranno invece demoliti solo in un secondo momento: sotto questo settore sono infatti presenti tutte le centrali tecnologiche che permettono il regolare funzionamento del Gewiss Stadium e quindi la regolare disputa della stagione 2023-2024. Centrali che verranno spostate sotto la nuova Curva Sud Morosini quando questa sarà stata ultimata. Nella prossima stagione sportiva i Distinti Sud saranno destinati alla tifoseria ospite: avere un settore dedicato ai tifosi della squadra avversaria è una conditio sine qua non per avere le licenze nazionali e UEFA.

Come già anticipato, la conclusione dei lavori è prevista per la fine dell’estate 2024: l’Atalanta disputerà così tutta la stagione 2023-2024 senza un’importante parte del suo stadio. La capienza del Gewiss Stadium sarà ridotta in modo importante, tra Curva Sud Morosini e Distinti Sud mancheranno infatti i circa 3.500 posti attualmente disponibili per i tifosi atalantini.

Sarà una stagione di grande sacrificio, soprattutto per i tifosi attualmente abbonati in Curva Sud Morosini e nei Distinti Sud che la Società ringrazia sin da ora. Questi abbonati avranno la possibilità, ove e se possibile, di staccare l’abbonamento 2023-2024 negli altri settori del Gewiss Stadium disponibili, ma, numeri alla mano, non tutti potranno trovare una collocazione.

Indipendentemente dalla sottoscrizione di un abbonamento nella stagione 2023-2024, causa il disagio provocato dai lavori, a tutti gli abbonati 2022-2023 dei settori Curva Sud Morosini e Distinti Sud la Società garantirà il diritto di prelazione nella nuova Curva Sud Morosini nella campagna abbonamenti 2024-2025. Alla fine dell’estate 2024 l’Atalanta, Bergamo e tutti i tifosi nerazzurri potranno finalmente avere a disposizione un Gewiss Stadium completamente rinnovato, dal design moderno e pronto per ogni nuova futura sfida.

Foto: twitetr Atalanta