Atalanta, i convocati per l’Hapoel Tel-Aviv. Diverse assenze per Sarri
20/08/2026 | 13:54:01
Questa sera l’Atalanta sarà impegnata per i preliminari di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv.
I convocati di Sarri:
Portieri: Carnesecchi, Vismara, Sportiello.
Difensori: Bellanova, Bernasconi, Cassa, Kolasinac, Kossounou, Kristensen, Scalvini, Zappacosta, Obric.
Centrocampisti: De Roon, Ederson, Gaetano, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Zalewski, Manzoni. Attaccanti: Krstovic, Raspadori, Scamacca. Out De Ketelaere, Ahanor, Hien e Sulemana.
Foto: sito Atalanta