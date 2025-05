Atalanta, i convocati per la Roma. C’è Lookman

12/05/2025 | 14:30:19

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Roma, posticipo della 36^ giornata di Serie A in programma stasera alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Assente lo squalificato Hien, oltre agli indisponibili che sono: Toloi (risentimento muscolare polpaccio sinistro), Cuadrado, Kolasinac, Palestra, Posch (oltre ai “lungodegenti” Scalvini e Scamacca). In lista c’è anche Lookman dopo i problemi accusati negli ultimi giorni.

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– Comi Pietro (40)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Idele Javison (53)

– Kossounou Odilon (3)

– Lookman Ademola (11)

– Maldini Daniel (70)

– Obrić Relja (52)

– Pašalić Mario (8)

– Retegui Mateo (32)

– Riccio Lorenzo (43)

– Rossi Francesco (31)

– Ruggeri Matteo (22)

– Rui Patrício (28)

– Samardžić Lazar (24)

– Sulemana Ibrahim (6)

– Zappacosta Davide (77)

Foto: sito Atalanta