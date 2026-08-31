Atalanta, i convocati per il Bologna: terapie per Hien e Kamaldeen, Kristensen lavora a parte
31/08/2026 | 13:54:33
Sono 22 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Atalanta–Bologna, gara della 2ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo (la partita sarà trasmessa in diretta da SKY e DAZN):
– Bellanova Raoul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Carnesecchi Marco (29)
– Cassa Federico (49)
– De Ketelaere Charles (17)
– Éderson (13)
– Elmas Eljif (99)
– Gaetano Gianluca (70)
– Kolašinac Sead (23)
– Kossounou Odilon (3)
– Krstović Nikola (90)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Raspadori Giacomo (18)
– Samardžić Lazar (10)
– Scalvini Giorgio (42)
– Scamacca Gianluca (9)
– Sportiello Marco (57)
– Sulemana Ibrahim (6)
– Vismara Paolo (95)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
Questa mattina la squadra ha sostenuto la rifinitura al Centro Bortolotti. Per Hien e Kamaldeen proseguono le terapie mentre Kristensen ha effettuato lavoro personalizzato in campo.
foto x atalanta