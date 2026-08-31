Atalanta, i convocati per il Bologna: terapie per Hien e Kamaldeen, Kristensen lavora a parte

31/08/2026 | 13:54:33

Sono 22 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Atalanta–Bologna, gara della 2ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo (la partita sarà trasmessa in diretta da SKY e DAZN):

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Carnesecchi Marco (29)

– Cassa Federico (49)

– De Ketelaere Charles (17)

– Éderson (13)

– Elmas Eljif (99)

– Gaetano Gianluca (70)

– Kolašinac Sead (23)

– Kossounou Odilon (3)

– Krstović Nikola (90)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Raspadori Giacomo (18)

– Samardžić Lazar (10)

– Scalvini Giorgio (42)

– Scamacca Gianluca (9)

– Sportiello Marco (57)

– Sulemana Ibrahim (6)

– Vismara Paolo (95)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

Questa mattina la squadra ha sostenuto la rifinitura al Centro Bortolotti. Per Hien e Kamaldeen proseguono le terapie mentre Kristensen ha effettuato lavoro personalizzato in campo.

foto x atalanta