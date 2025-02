Atalanta, i convocati per il Bologna. Ci sono Maldini e Posch

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha diramato l’elenco dei convocati in vista della sfida di domani in Coppa Italia contro il Bologna. Prima chiamata per i nuovi acquisti Daniel Maldini e Stefan Posch.

Questo l’elenco:

Portieri: Rui Patricio, Rossi, Dajcar

Difensori: Toloi, Hien, Posch, Djimsiti, Palestra, Del Lungo, Obric

Centrocampisti: Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Ederson, De Roon, Bellanova, Ruggeri, Brescianini, Zappacosta

Attaccanti: De Ketelaere, Samardzic, Retegui, Maldini

