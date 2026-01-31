Atalanta, i convocati per Como. Out Lookman
31/01/2026 | 20:20:25
Bel derby lombardo domani, tra Como e Atalanta con vista sull’Europa.
Questa la lista dei convocati dell’Atalanta, di mister Palladino. Out Lookman per le vicende di mercato che lo riguardano.
I CONVOCATI Ahanor Honest (69), Bellanova Raoul (16), Bernasconi Lorenzo (47), Carnesecchi Marco (29), De Ketelaere Charles (17), de Roon Marten (15), Djimsiti Berat (19), Éderson (13), Hien Isak (4), Kolašinac Sead (23), Kossounou Odilon (3), Krstović Nikola (90), Musah Yunus (6), Pašalić Mario (8), Raspadori Giacomo (18), Rossi Francesco (31), Samardžić Lazar (10), Scalvini Giorgio (42), Scamacca Gianluca (9), Sportiello Marco (57), Sulemana Kamaldeen (7), Zalewski Nicola (59), Zappacosta Davide (77).
Foto: sito Atalanta