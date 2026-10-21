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Atalanta, i convocati di Sarri per l’Ajax: assenti Kessie, Kolasinac e Scalvini

21/10/2026 | 16:06:56

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L’Atalanta, per la seconda giornata di Conference League, fa visita all’Ajax. Maurizio Sarri dovrà ancora fare a meno di Kessie, Kossounou, Kolasinac, Scalvini e Raspadori.

I convocati:

– Bellanova Raul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Bonanomi Andrea (48)

– Carnesecchi Marco (29)

– De Ketelaere Charles (17)

– Éderson (13)

– Elmas Eljif (99)

– Gaetano Gianluca (70)

– Idele Javison (41)

– Isoa Isaac (55)

– Kristensen Thomas (31)

– Krstović Nikola (90)

– Levak Sergej (46)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Rowe Jonathan (11)

– Samardžić Lazar (10)

– Scamacca Gianluca (9)

– Sonzogni Mattia (51)

– Sportiello Marco (57)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

Foto: Instagram Atalanta