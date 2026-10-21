Atalanta, i convocati di Sarri per l’Ajax: assenti Kessie, Kolasinac e Scalvini
21/10/2026 | 16:06:56
L’Atalanta, per la seconda giornata di Conference League, fa visita all’Ajax. Maurizio Sarri dovrà ancora fare a meno di Kessie, Kossounou, Kolasinac, Scalvini e Raspadori.
I convocati:
– Bellanova Raul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Bonanomi Andrea (48)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– Éderson (13)
– Elmas Eljif (99)
– Gaetano Gianluca (70)
– Idele Javison (41)
– Isoa Isaac (55)
– Kristensen Thomas (31)
– Krstović Nikola (90)
– Levak Sergej (46)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Rowe Jonathan (11)
– Samardžić Lazar (10)
– Scamacca Gianluca (9)
– Sonzogni Mattia (51)
– Sportiello Marco (57)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
Foto: Instagram Atalanta