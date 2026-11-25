Atalanta, i convocati di Sarri per la sfida contro il Borac
25/11/2026 | 15:58:45
Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in Bosnia Erzegovina sul campo del Borac. La sfida di Conference League è in programma alle 21:00.
– Bellanova Raul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– De Ketelaere Charles (17)
– Éderson (13)
– Elmas Eljif (99)
– Gaetano Gianluca (70)
– Kessie Franck (19)
– Kolašinac Sead (23)
– Kristensen Thomas (31)
– Krstović Nikola (90)
– Obrić Relja (40)
– Pardel Piotr (60)
– Pašalić Mario (8)
– Raspadori Giacomo (18)
– Rowe Jonathan (11)
– Samardžić Lazar (10)
– Scalvini Giorgio (42)
– Scamacca Gianluca (9)
– Sonzogni Mattia (51)
– Sportiello Marco (57)
– Sulemana Kamaldeen (7)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
Foto: X Atalanta