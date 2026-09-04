Atalanta, i convocati di Sarri per la Roma: ci sono Kessie, Rowe e Kristensen

04/09/2026 | 16:18:05

Sono 23 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Roma-Atalanta, gara della 3ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma domani alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma:

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Carnesecchi Marco (29)

– De Ketelaere Charles (17)

– Éderson (13)

– Elmas Eljif (99)

– Gaetano Gianluca (70)

– Kessie Franck (19)

– Kolašinac Sead (23)

– Kossounou Odilon (3)

– Kristensen Thomas (31)

– Krstović Nikola (90)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Pompei Thomas (22)

– Raspadori Giacomo (18)

– Rowe Jonathan (11)

– Samardžić Lazar (10)

– Scalvini Giorgio (42)

– Scamacca Gianluca (9)

– Sportiello Marco (57)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

La squadra si è allenata al mattino al Centro Bortolotti. Torello e attivazione tecnica per cominciare, quindi una partitella 10 vs 10 su metà campo, esercitazioni sulla fase offensiva e lavori tecnici individuali in base al ruolo. Per quanto riguarda Hien e Kamaldeen Sulemana, proseguono con le terapie.

Foto: sito Atalanta