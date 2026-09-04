Atalanta, i convocati di Sarri per la Roma: ci sono Kessie, Rowe e Kristensen
04/09/2026 | 16:18:05
Sono 23 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Roma-Atalanta, gara della 3ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma domani alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma:
– Bellanova Raoul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– Éderson (13)
– Elmas Eljif (99)
– Gaetano Gianluca (70)
– Kessie Franck (19)
– Kolašinac Sead (23)
– Kossounou Odilon (3)
– Kristensen Thomas (31)
– Krstović Nikola (90)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Pompei Thomas (22)
– Raspadori Giacomo (18)
– Rowe Jonathan (11)
– Samardžić Lazar (10)
– Scalvini Giorgio (42)
– Scamacca Gianluca (9)
– Sportiello Marco (57)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
La squadra si è allenata al mattino al Centro Bortolotti. Torello e attivazione tecnica per cominciare, quindi una partitella 10 vs 10 su metà campo, esercitazioni sulla fase offensiva e lavori tecnici individuali in base al ruolo. Per quanto riguarda Hien e Kamaldeen Sulemana, proseguono con le terapie.
Foto: sito Atalanta