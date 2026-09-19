Atalanta, i convocati di Sarri per la Juventus
19/09/2026 | 17:40:43
Sono 23 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Juventus-Atalanta, gara della 5ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma domani, domenica 20 settembre, alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino (la partita sarà trasmessa in diretta da SKY e DAZN):
– Bellanova Raoul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– Éderson (13)
– Elmas Eljif (99)
– Gaetano Gianluca (70)
– Kessie Franck (19)
– Kolašinac Sead (23)
– Kristensen Thomas (31)
– Krstović Nikola (90)
– Mirra Jacopo (43)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Pompei Thomas (22)
– Raspadori Giacomo (18)
– Rowe Jonathan (11)
– Samardžić Lazar (10)
– Scalvini Giorgio (42)
– Scamacca Gianluca (9)
– Sportiello Marco (57)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
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