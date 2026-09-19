Atalanta, i convocati di Sarri per la Juventus

19/09/2026 | 17:40:43

Sono 23 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Juventus-Atalanta, gara della 5ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma domani, domenica 20 settembre, alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino (la partita sarà trasmessa in diretta da SKY e DAZN):

– Bellanova Raoul (16)

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Carnesecchi Marco (29)

– De Ketelaere Charles (17)

– Éderson (13)

– Elmas Eljif (99)

– Gaetano Gianluca (70)

– Kessie Franck (19)

– Kolašinac Sead (23)

– Kristensen Thomas (31)

– Krstović Nikola (90)

– Mirra Jacopo (43)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Pompei Thomas (22)

– Raspadori Giacomo (18)

– Rowe Jonathan (11)

– Samardžić Lazar (10)

– Scalvini Giorgio (42)

– Scamacca Gianluca (9)

– Sportiello Marco (57)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

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