Atalanta, i convocati di Sarri per la Fiorentina

28/10/2026 | 16:07:02

Sono 20 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Fiorentina-Atalanta, gara della 9ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma domani alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze (la partita sarà trasmessa in diretta da DAZN):

– Bernasconi Lorenzo (47)

– Carnesecchi Marco (29)

– De Ketelaere Charles (17)

– Éderson (13)

– Elmas Eljif (99)

– Gaetano Gianluca (70)

– Idele Javison (41)

– Kristensen Thomas (31)

– Krstović Nikola (90)

– Obrić Relja (40)

– Pašalić Mario (8)

– Plaia Matteo (53)

– Rowe Jonathan (11)

– Samardžić Lazar (10)

– Scalvini Giorgio (42)

– Sonzogni Mattia (51)

– Sportiello Marco (57)

– Sulemana Kamaldeen (7)

– Zalewski Nicola (59)

– Zappacosta Davide (77)

Stamattina la squadra si è allenata al Centro Bortolotti, prima di partire nel pomeriggio per Firenze. Sulemana e Scalvini hanno svolto l’intera sessione in gruppo. Terapie per Scamacca, Bellanova e Pompei, mentre Kolašinac, Raspadori, Kessie, Kossounou e Hien hanno fatto terapie e palestra.

Foto: X Atalanta