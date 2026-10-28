Atalanta, i convocati di Sarri per la Fiorentina
28/10/2026 | 16:07:02
Sono 20 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Fiorentina-Atalanta, gara della 9ª giornata della Serie A Enilive 2026/27 in programma domani alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze (la partita sarà trasmessa in diretta da DAZN):
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– Éderson (13)
– Elmas Eljif (99)
– Gaetano Gianluca (70)
– Idele Javison (41)
– Kristensen Thomas (31)
– Krstović Nikola (90)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Plaia Matteo (53)
– Rowe Jonathan (11)
– Samardžić Lazar (10)
– Scalvini Giorgio (42)
– Sonzogni Mattia (51)
– Sportiello Marco (57)
– Sulemana Kamaldeen (7)
– Zalewski Nicola (59)
– Zappacosta Davide (77)
Stamattina la squadra si è allenata al Centro Bortolotti, prima di partire nel pomeriggio per Firenze. Sulemana e Scalvini hanno svolto l’intera sessione in gruppo. Terapie per Scamacca, Bellanova e Pompei, mentre Kolašinac, Raspadori, Kessie, Kossounou e Hien hanno fatto terapie e palestra.
Foto: X Atalanta