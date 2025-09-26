Atalanta, i convocati di Juric per la Juventus: c’è Lookman, out Scamacca
26/09/2025 | 18:04:53
Sono 21 i calciatori convocati da mister Ivan Jurić per Juventus-Atalanta, gara della 5ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 27 settembre alle ore 15 all’Allianz Stadium di Torino:
– Ahanor Honest (69)
– Bellanova Raoul (16)
– Bernasconi Lorenzo (47)
– Brescianini Marco (44)
– Carnesecchi Marco (29)
– De Ketelaere Charles (17)
– de Roon Marten (15)
– Djimsiti Berat (19)
– Éderson (13)
– Kossounou Odilon (3)
– Krstović Nikola (90)
– Lookman Ademola (11)
– Maldini Daniel (70)
– Musah Yunus (6)
– Obrić Relja (40)
– Pašalić Mario (8)
– Rossi Francesco (31)
– Samardžić Lazar (10)
– Sportiello Marco (57)
– Sulemana Kamaldeen (7)
– Zappacosta Davide (77)
