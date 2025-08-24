Atalanta, i convocati di Juric per il Pisa. C’è Krstovic
24/08/2025 | 13:44:26
Ivan Juric, allenatore dell’ Atalanta, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Pisa. C’è Krstovic.
Questa la lista:
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bellanova, Bonfanti, Djimsiti, Hien, Kossounou, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, De Roon, Éderson, Pasalic, Samardzic, Zalewski.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Maldini, Scamacca, Sulemana.
Foto: X Atalanta