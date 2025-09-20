Atalanta, i convocati di Juric per il derby: out Scalvini e De Ketelaere. C’è Lookman

20/09/2025 | 18:14:36

Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Torino. Assenti Scalvini e De Ketelaere, usciti acciaccati dalla gara con il Paris Saint-Germain, oltre ai lungodegenti Scamacca, Éderson, Kolašinac e Bakker. Di seguito la lista completa.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kossounou, Obrić.

Centrocampisti: Bellanova, Bernasconi, Brescianini, de Roon, Musah, Pašalić, Samardžić, Zalewski, Zappacosta.

Attaccanti: Krstović, Lookman, Maldini, Sulemana.

Foto: Instagram Lookman